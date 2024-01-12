Командування окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило останнім часом – Сирський

Водночас Олександр Сирський зазначив, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило останніми місяцями.

Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

"Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі на сході країни", – сказав Олександр Сирський, відповідаючи на запитання стосовно провалу зимового наступу армії рф.

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"Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені", — додав він.

Проте, командувач Сухопутних військ зазначає, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів про плани ворога і повідомив, що російські окупанти готуються відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.

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