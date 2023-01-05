Командування окупантів заохочує зґвалтування на захоплених територіях – NYT

Вище російське командування заохочує сексуальне насильство окупантів над українцями.

Про це виданню The New York Times розповіли в Офісі генпрокурора України.

За словами слідчої з Офісу генпрокурора Ганни Сосонської, слідчі знаходять докази сексуального насильства росіян над місцевим населенням знаходять на всіх деокупованих територіях.

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"Скрізь: Київська область, Чернігівська область, Харківська область, Донецька область, а також на Херсонщині", — зазначила вона.

Сосонська наголошує, що правоохоронці зафіксували такі воєнні злочини: зґвалтування, примушування до оголення, сексуальні тортури — і не лише жінок, але й чоловіків та дітей.

Представниця прокуратури з ведення справ сексуального насильства Ірина Діденко розповіла, що існує чітка модель поведінки, коли російські війська окупують територію: "Прибувають наземні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування".

За словами Діденко, саме російське командування наказувало своїм підопічним "піти розслабитися". Так, в одному випадку командир окупантів сказав своїм солдатам: "Добре, ідіть", і чекав біля будинку. Було чути, як один солдат сказав: "Одну ми просто поб’ємо, а цю ми зґвалтуємо".

В іншому випадку вісім російських військових зґвалтували чоловіка, якого зупинили на блокпосту.

"Це непоодинокі випадки", – сказала Діденко.

Прокуратура відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство. Справжня цифра, за її словами, "набагато, набагато більша".

Діденко розповіла, що в одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства. Сотні людей постраждали від сексуального насильства та тортур у російських ізоляторах.

Жертвами окупантів були люди віком від 80 років до 4-річної дівчинки, яку примушували до орального сексу з солдатом. Йдеться про понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем та сексуального насильства над затриманими.

Раніше окупант, який втік із РФ до Іспанії, розповів про злочини російських солдатів під Бучею. Зокрема, він підтвердив факт зґвалтування жінки та її доньки у селі Андріївка Макарівської громади.

Також повідомлялося, що російські окупанти на Луганщині натовпом зґвалтували 12-річну дівчинку.

75-літня вчителька з-під Херсона розповіла, як окупант її по-звірячому ґвалтував у власній вітальні.

Окупанти піддають сексуальному насильству не лише українців, але і своїх співслуживців. Так, бойовики так званої "ЛДНР" скаржилися, що їх систематично ґвалтують кадирівці.

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