"Командування переходить межі розумного": Аліна Михайлова про хаос на фронті

Вона наголосила, що на фронті щодня "безглуздо і безрезультатно" втрачають людей.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова звинуватиле вище військове командування в ігноруванні реалій фронту і "систематичному знищенні власного війська".

Про це Михайлова написала у Facebook.

"Командування переходить межі розумного: артилеристів кидають у штурми, бо "немає снарядів". Тож медиків скоро відправлять в окопи, бо "немає піхоти" яку треба рятувати?", – говорить Михайлова.

На її думку, такі дії є самознищенням. Незважаючи на гучні слова про "героїзм" і "необхідність".

"Накази типу "відновити втрачені позиції" звучать просто й ефектно, особливо з тилових штабів. Але ті, хто дає ці накази, не знають, що таке тримати кругову оборону, благати про вогонь на заборону чи відчайдушно чекати евакуації, якої не буде. Це не стратегія і не військове мистецтво. Це жорстоке ігнорування реалій фронту", – зауважує парамедикиня.

Вона наголосила, що на фронті щодня "безглуздо і безрезультатно" втрачають людей.

"І замість того, щоб чесно зізнатися у провалах і шукати нові підходи, нас годують ілюзіями про контроль ситуації", – скаржиться Михайлова.

Аліна Михайлова назвала ключові проблеми:

Ігнорування реалій фронту . Рішення ухвалюються людьми, які не мають реального уявлення про стан справ.

. Рішення ухвалюються людьми, які не мають реального уявлення про стан справ. Відсутність відповідальності.

"Відправляти людей на смерть легко, коли ти сам залишаєшся в тилу", – наголосила парамедикиня

Деградація армійського потенціалу. Постійні втрати кваліфікованих кадрів без спроб їх зберегти ведуть до катастрофи.

"Це не "героїзм", це систематичне знищення власного війська. Реальність не змінюється від мовчання. Ми маємо перестати ховатися за гаслами й почати визнавати помилки. Інакше ми втратимо все — не лише позиції, а й саму армію", – підсумувала парамедикиня з "Вовків Да Вінчі".

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