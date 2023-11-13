Командування РФ планує змінити тактику і підходи до бойових дій: експерт назвав ознаку

Олександр Коваленко розповів, як окупанти планують в умовах бездоріжжя вирішувати логістичні питання, влаштовувати рейди та диверсійно-розвідувальну діяльність.

Командування російських військ планує у перспективі змінити тактики та підходи до ведення бойових дій проти України, про що свідчить закупівля у Китаю баггі Desertcross 1000-3.

Таку думку у Мережі висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він звернув увагу, що в Росії оголосили про закупівлю у Китаю баггі Desertcross 1000-3 виробництва AODES. Країна-агресорка заявляє, що до військ уже передано понад 530 таких баггі. Зараз готується контракт на закупівлю ще близько 1600 одиниць.

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"Якось ця новина не надто віддзеркалила в нашому інформаційному просторі. А даремно. Питання в тому, що такі постачання говорять про зміну тактики та підходу до ведення бойових дій російським командуванням у перспективі", – переконаний Коваленко.

Характеристики баггі Desertcross 1000-3 і плани окупантів

Військово-політичний оглядач повідомив, що Desertcross 1000-3 – це баггі з підвищеною прохідністю. Це дозволяє в умовах бездоріжжя вирішувати логістичні питання та евакуювати поранених, здійснювати рейдові заходи, проводити диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Тобто командування РОВ (російських окупаційних військ – ред.) серйозно готується до переведення низки ділянок війни саме в таку площину. До того ж, баггі дозволяють високомобільно використовувати дозорні групи для протидії противнику. Наприклад, через відсутність мобільності РОВ буквально на очах втрачають контроль над лівим берегом Дніпра", – звернув увагу Коваленко.

Баггі Desertcross 1000-3 / Фото: westcentralpowersports.com

Він не виключив на тлі закупівлі баггі "розпилення" бюджетних коштів РФ. Один такий баггі залежно від комплектації росіяни оцінюють у 20-26 тис. дол., хоча середня вартість – 16 тис. дол.

За даними експерта, на фронті баггі Desertcross 1000-3 поки що не бачили.

Яка ситуація з баггі в ЗСУ

"В нашому інформаційному просторі постійно робляться акценти на дронах, що займають у волонтерській діяльності основну частину, але кластер баггі залишається якщо не з мінімальною, то взагалі без уваги", – вказав Коваленко.

У контексті баггі він додав, що в України є непогані напрацювання – як-от "Хижак" від вінницької групи Buggy для ЗСУ. За словами Коваленка, на системному державному рівні забезпечення військ такою технікою не відзначається. Він зазначив, що тенденції з баггі не варто ігнорувати.

До слова, військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов попередив, що на Україну чекає складна зима, адже російські війська використовуватимуть на фронті боєприпаси від північнокорейських виробників.

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