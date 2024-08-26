Командування РФ, попри тиск, не відмовляється від мети захопити українську місто - ISW

Російське командування, незважаючи на тиск, не відмовляється від мети окупувати Покровськ Донецької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Схоже, що Росія передислокувала частини 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області і, ймовірно, передислокувала частини 11-ї бригади ВДВ із більш широкого району Часів Яру. Російське військове командування чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області і, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інші частини театру бойових дій на оборону в Курській області", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ОТУ "Харків", ЗСУ уже декілька місяців блокують окупантів на агрегатному заводі біля Вовчанська.

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