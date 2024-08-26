Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Командування РФ, попри тиск, не відмовляється від мети захопити українську місто - ISW

Командування РФ, попри тиск, не відмовляється від мети захопити українську місто - ISW

Російські військові. Ілюстративне / Фото: Associated Press

Росія продовжує перекидати із фронту війська на оборону Курської області.

Російське командування, незважаючи на тиск, не відмовляється від мети окупувати Покровськ Донецької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що Росія передислокувала частини 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області і, ймовірно, передислокувала частини 11-ї бригади ВДВ із більш широкого району Часів Яру. Російське військове командування чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області і, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інші частини театру бойових дій на оборону в Курській області", - сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, за інформацією ОТУ "Харків",  ЗСУ уже декілька місяців блокують окупантів на агрегатному заводі біля Вовчанська.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація