Командування російських військ відібрало в них документи і наказало таємно вивозити тіла загиблих

Командування російських військ відібрало в них документи і наказало таємно вивозити тіла загиблих

Якщо тіла загиблих неможливо вивезти, їх наказано знищувати на місці.

Командування російськиї окупаційних військ видало наказ, згідно з яким, у солдатів були відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості ­– знищити тіла місці.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

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"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам’ять", – йдеться у повідомленні.