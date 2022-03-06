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Командування російських військ відібрало в них документи і наказало таємно вивозити тіла загиблих

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Командування російських військ відібрало в них документи і наказало таємно вивозити тіла загиблих

Полонені російські військові / Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Якщо тіла загиблих неможливо вивезти, їх наказано знищувати на місці.

Командування російськиї окупаційних військ видало наказ, згідно з яким, у солдатів були відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості ­– знищити тіла місці. 

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам’ять", – йдеться у повідомленні. 

© Facebook/Оперативне командування
Facebook/Оперативне командування "Північ"
©

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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