Командування російської армії не провело роботу над помилками: Мусієнко про удар ЗСУ по Макіївці

У новорічну ніч в тимчасово окупованій Макіївці пролунала "бавовна", удар стався по 19-му училищу, де базувалися окупанти. Там могло загинути щонайменше 400 російських військових. Експерти кажуть, що окупанти припускалися такої помилки і раніше.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко "24 каналу". Він наголосив, що росіяни продовжують збиратися величезними групами.

ВІйськовий оглядач зазначив, що подібні випадки були і в Мелітополі, в багатьох містах на Донбасі, зокрема і під Лисичанськом.

За словами Мусієнка, російське командування не провело роботу над помилками, вони чомусь помилково були переконані, що такій концентрації військових нічого не загрожує.

"Ця кількість дорівнює батальйонно-тактичній групі, вона вся буде виведена з ладу і буде зменшена її боєздатність. Також там знищено щонайменше 10 одиниць військової техніки. Тож, звичайно, стратегічно це помилка російського військового командування, але нам це на краще", – заявив він.

Мусієнко каже, що окрім помилки Росії, це була і проведена розвідка українських військових – ЗСУ встановили місцезнаходження окупантів і точно вдарили в ціль.

Військовий оглядач пригадав, що схожа величезна втрата окупантів була влітку 2022 року під час штурму річки Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині. Тоді вони теж втратили цілу батальйонно-тактичну групу і багато техніки.

"Зараз знову була подібна помилка і поразка, яка займе свою сторінку в історії цієї війни", – вважає Мусієнко.

Нагадаємо, Міноборони РФ офіційно підтвердило загибель 63 військових у Макіївці. Український військовий експерт наголосив, що російське командування зігнало в Макіївку мобілізованих, які мали важливі військові спеціальності.

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