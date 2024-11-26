"Командування відправляє на смерть": окупанти відмовляються йти на штурм в Білогорівці

На Сіверському напрямку окупанти намагаються захопити Білогорівку на Луганщині. Проте вони дуже погано орієнтуються на місцевості через що обмежені в проведенні у проведенні тактичних штурмів.

Таку думку висловив начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї ОАеМБр ДШВ ЗСУ Максим Антонов в етері телемарафону.

Він наголосив, що росіяни впевнені, якщо їм вдасться взяти даний населений пункт, то вони зможуть провести інженерне обладнання позицій, а потім зможуть накопити резерви і висунутись на Сіверськ з метою його оточення.

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"Особовий склад противника досить погано орієнтується на місцевості. Це показала практика бойових дії. Військовослужбовці РФ, яких ми брали в полон, не орієнтувалися на місцевості. Піднімали в повітря коптери і штурмова група йшла під коптери", – зауважив військовий.

Також Максим Антонов наголосив на тому, що військовослужбовці диктатора мають великий страх загинути або отримати поранення, тому відмовляються йти на штурм на Сіверському напрямку.

"Наприклад, йде перша штурмова група, потім друга, третя. І кожна зазнає невдачі. У решти, які сидять і бачать ці невдачі, з’являються думки, що можливо командування їх відправляє на смерть. Це було неодноразово видно з перехватів — командири їм просто в ефірі погрожували убивством через відмову виконувати певні задачі", – зазначив начальник артилерїї.

За словами Антонова, біля населеного пункту Білогорівка зменшилася кількість ворожих дронів-розвідників "Орлан". За його думкою, це пов’язано з погодою і роботою українських розрахунків зенітних FPV-дронів.

Нагадаємо, масштабна наступальна операція Росії рано чи пізно закінчиться, і "перевага" противника обернеться на його слабкість.

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