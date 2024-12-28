Командування ЗС РФ на Херсонщині шантажує своїх же військових: в чому причина

На такі заходи командування йде через проблеми з набором "добровольців".

Командування Росії на Херсонщині змушує своїх військових продовжувати контракти. В іншому разі їм не дають відпустки.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією партизанів, у 61-й окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт. При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт чи уникнути його продовження.

"Водночас проблеми із забезпеченням тільки наростають, зарплати виплачуються із затримками, а у разі загибелі тебе навіть не вивезуть із поля бою — просто залишать чи запишуть як "зниклого безвісти"", – зазначили представники руху.

Вони додали, що бачать все більше підтверджень того, що російські командири не зважають на втрати і ставляться до своїх людей насамперед як до ресурсу. Тому цілком очікувано, що люди відмовляються продовжувати контракти.

Також представники "АТЕШ" запропонували, військовослужбовцям 61 обрмп приєднатися до їх руху, щоб допомогти покарати своїх командирів і наблизити закінчення війни.

Нагадаємо, представники партизанського руху "АТЕШ" виявили нові укріплення та об'єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.

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