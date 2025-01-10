Командування ЗС РФ на лівому березі Херсонщини катує відмовників — "АТЕШ"

Командири офіцерського та сержантського складу армії РФ стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.
Командування збройних сил РФ на лівому березі Херсонщини катує відмовників.
Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар "АТЕШ".
Агент руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців 61-ї ОБМП повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. За його словами, командири офіцерського та сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.
"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, були показово кинуті до ями. Вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", — йдеться в повідомленні.
В "АТЕШ" зазначають, що психіка солдатів на межі, і командири все частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску. Загрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи вживалися за серйозні провини, то тепер покарання використовуються з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то вже довго не простягнеш.
Раніше повідомлялося, що росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини.
Читайте також: