Командування ЗС РФ на лівому березі Херсонщини катує відмовників — "АТЕШ"

Командування збройних сил РФ на лівому березі Херсонщини катує відмовників.

Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців 61-ї ОБМП повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. За його словами, командири офіцерського та сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.

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"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, були показово кинуті до ями. Вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", — йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зазначають, що психіка солдатів на межі, і командири все частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску. Загрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи вживалися за серйозні провини, то тепер покарання використовуються з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то вже довго не простягнеш.

Раніше повідомлялося, що росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини.

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