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Командування ЗСУ терміново звернулося до російських військових через незнання ними правил війни: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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Командування ЗСУ терміново звернулося до російських військових через незнання ними правил війни: відео

скриншот з відео

Росіянам нагадали, що неправильні дії під час здавання в полон можуть бути розцінені як симулювання капітуляції, віроломство та військовий злочин.

Останнім часом побільшало випадків, коли російські військові масово здаються в полон ЗСУ. Проте частина військових РФ не знає правил міжнародного гуманітарного права.

Про йдеться у зверненні командування ЗСУ до військовослужбовців РФ, яке оприлюднила пресслужба Генштабу.

Серед росіян, що здаються в полон, фіксується повне незнання і нерозуміння правил війни, а саме міжнародного гуманітарного права. Невиконання цих правил російськими військовослужбовцями викликає, у кращому разі, здивування.

“Бути військовополоненим для російських військових означає, що особовий склад ЗСУ займається фізичним контролем за ними. Якщо під прикриттям здачі в полон відкривається вогонь по українських військових, а саме відбувається симулювання капітуляції, це класифікується як віроломство та військовий злочин”, - йдеться у зверненні.

Військові повідомляють, що такі дії призводять до знищення симулянтів. Щоб здатися в полон Збройним силам України, потрібно знати лише два чіткі правила.

“Треба чітко висловити своє бажання зробити це. Підняти руки і вигукнути фразу про здачу в полон. Не треба виявляти ворожих дій та не треба тримати в руках зброю”, - додали в командуванні ЗСУ.

Росіянам пояснюють, що потрібно виконувати всі команди військовослужбовців ЗСУ і не чинити опір. Якщо росіяни хочуть здатися разом із технікою, то треба розвернути дуло танка або БМП у протилежний від ЗСУ бік.

Нагадаємо, раніше Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни за фактом скоєння російськими військами віроломства.

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Дата публікації
Перегляди
2700
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