Командування ЗСУ терміново звернулося до російських військових через незнання ними правил війни: відео

Росіянам нагадали, що неправильні дії під час здавання в полон можуть бути розцінені як симулювання капітуляції, віроломство та військовий злочин.
Останнім часом побільшало випадків, коли російські військові масово здаються в полон ЗСУ. Проте частина військових РФ не знає правил міжнародного гуманітарного права.
Про йдеться у зверненні командування ЗСУ до військовослужбовців РФ, яке оприлюднила пресслужба Генштабу.
Серед росіян, що здаються в полон, фіксується повне незнання і нерозуміння правил війни, а саме міжнародного гуманітарного права. Невиконання цих правил російськими військовослужбовцями викликає, у кращому разі, здивування.
“Бути військовополоненим для російських військових означає, що особовий склад ЗСУ займається фізичним контролем за ними. Якщо під прикриттям здачі в полон відкривається вогонь по українських військових, а саме відбувається симулювання капітуляції, це класифікується як віроломство та військовий злочин”, - йдеться у зверненні.
Військові повідомляють, що такі дії призводять до знищення симулянтів. Щоб здатися в полон Збройним силам України, потрібно знати лише два чіткі правила.
“Треба чітко висловити своє бажання зробити це. Підняти руки і вигукнути фразу про здачу в полон. Не треба виявляти ворожих дій та не треба тримати в руках зброю”, - додали в командуванні ЗСУ.
Росіянам пояснюють, що потрібно виконувати всі команди військовослужбовців ЗСУ і не чинити опір. Якщо росіяни хочуть здатися разом із технікою, то треба розвернути дуло танка або БМП у протилежний від ЗСУ бік.
Нагадаємо, раніше Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни за фактом скоєння російськими військами віроломства.
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