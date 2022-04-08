Командувати наступом Росії на Україну призначено генерала з великим досвідом роботи в Сирії

Командувати наступом Росії на Україну призначено генерала з великим досвідом роботи в Сирії

Водночас якщо РФ не зможе змінити свою тактику, їй буде важко досягнути успіху навіть у тих обмежених цілях, яку вона собі встановила, вважають на Заході.

Росія реорганізувала командування своїми воєнними операціями в Україні, зокрема, новим командувачем наступу призначено генерала Олександра Дворнікова. Він має великий досвід російських операцій у Сирії.

Про це пише BBC.

У статті зазначається, що між російськими силами, які вторглися до України 24 лютого, не було координації. Керівництво ними відбувалося по кожному напрямку окремо.

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"Була справді погана координація між цими різними командуваннями", – сказав західний чиновник, додавши, що російські війська ніколи не вчилися працювати таким чином.

Проте на сьогодні вже операціями в Україні керує командувач Південного військового округу РФ – генерал Олександр Дворніков. Зазначається, що він має великий досвід російських операцій в Сирії.

Західні чиновники також повідомили, що російське командування поетапно відправляє нові сили на Донбас, замість того, щоб зробити паузу та дати військовим належним чином перегрупуватися.

Вважається, що Росія має трохи менше ніж 100 доступних для операцій батальйонних тактичних груп після їхнього відновлення після боїв.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді їм буде важко досягнути успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони встановили", – сказав західний чиновник.

Нагадаємо, США вбачають ознаки того, що Росія прагне набрати понад 60 тис. військових серед новобранців та мобілізованих резервістів для посилення своїх сил вторгнення.

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