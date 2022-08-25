Командував "кадирівцями" на Луганщині: СБУ оголосила підозру секретарю Радбезу Чечні

СБУ повідомила про підозру у злочині секретарю Ради безпеки Чеченської республіки Апті Алаудінову, який командував "кадирівцями" під час захоплення Луганщини.

Кремль оцінив "заслуги" чеченського командира, присвоївши йому зірку героя Росії. Окрім того, фейковий "уряд ЛНР" надав Алаудінову звання "героя ЛНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Там зауважили, що спецслужба зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ нацбезпеки України з боку Алаудінова. Так, у березні-квітні 2022 року він брав безпосередню участь війні на боці Росії та в захопленні територій України.

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Чеченський командир особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і віддавав накази військовослужбовцям загону "Ахмат".

Як наслідок ворог окупував ці населені пункти Луганщини за принципом "випаленої землі":

повністю зруйнована інфраструктура;

тисячі загиблих і постраждалих мирних жителів;

десятки тисяч людей залишились без домівок.

В СБУ також додали, що сам лідер Чечні Рамзан Кадиров відзначив Алаудінова просуванням по службі, доручивши йому одну і найважливіших посад – секретаря Радбезу республіки.

Українські слідчі оголосили Алаудінову про підозру і його місце перебування встановлюється. Тривають слідчі дії для встановлення інших злочинів, скоєних фігурантом під час бойових дій проти України.

Нагадаємо, на окупованому Запоріжжі "кадирівці" і буряти влаштували перестрілку між собою.

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