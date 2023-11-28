Командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані: російський генерал отримав підозру від СБУ

Оскільки Сергій Кобилаш переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Російський генерал, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані, отримав підозру за матеріалами СБУ.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф, який причетний до воєнних злочинів в Україні.

Нагадаємо, посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня цього року.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 23 місцевих мешканця, серед них – шестеро дітей. Також травмовано дев'ятеро людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

Крім зруйнованої багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали сім прилеглих житлових будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення рф.

До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "героя росії".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що вночі проти 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані. За даними МВС, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці було майже повністю знищено один під'їзд — це 27 квартир.

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