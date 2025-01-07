Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику

Влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку російського полковника Олега Скітського, який причетний до ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України", – йдеться у повідомленні.

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Скітський перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил рф.

Як повідомили в СБУ, рашист безпосередньо командував повітряною атакою рф по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року.

"Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець", – зазначили правоохоронці.

Саме він віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 для цього обстрілу.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Затримано 4 учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

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