Командир 1-го окремого штурмового полку "Перун" дав невтішний прогноз щодо Донбасу

Росія прагне повного контролю над Донбасом, президент РФ Володимир Путін нібито вимагав здачу регіону для припинення війни.

Про це розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов. 24 Каналу.

Він розповів, що Росія не може завершити війну, не контролюючи весь Донбас, пояснює Філатов. Ці території важливі для ворога, бо через них проходять джерела води, що забезпечують Донецьку та Луганську області.

За його словами, на Донбасі існують серйозні проблеми з питною водою: через вугільні пласти під землею нормальні водоносні шари відсутні, а порода зі шахт насичена металами, що забруднюють воду. Її складно очистити до безпечного рівня, а джерел води недостатньо для населення та підприємств.

Також Філатов розповів, що найбільша проблема зараз у Донецьку — нестача питної води. Саме тому контроль над усім Донбасом важливий для Росії, щоб забезпечити окуповані території водою.

Окрім того, він зробив наголос на тому, що окупована частина Запорізької області критично залежить від води, без якої неможливе ведення сільського господарства. Він розповів, що саме ця залежність змушує Росію продовжувати війну, бо якщо бойові дії припиняться, населення окупованих територій вимагатиме покращення умов життя, а ресурсів для цього в окупантів немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 листопада, російський дрон ударив по автомобілю гуманітарної місії «Проліска» при в’їзді в місто Костянтинівка на Донеччині. Окрім волонтерів, в авто перебували журналісти з Іспанії та Австрії.

