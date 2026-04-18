ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Командир 7-го корпусу ДШВ: перед штурмом ворожих позицій спочатку працюють дрони, а потім — піхота

Тактика штурмових дій у Десантно-штурмових військах нині кардинально відмінна від бойових дій минулого. Бійці йдуть на позиції противника лише після того, як їх попередньо відпрацювала аеророзвідка, а а потім — ударні дрони-бомбери та наземні роботизовані комплекси.

Командир 7-го корпусу ДШВ: перед штурмом ворожих позицій спочатку працюють дрони, а потім — піхота

Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу розповів командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

За словами командира корпусу, збереження особового складу залишається для нього особисто найважливішим питанням у війні. І саме це визначає нову логіку бойового застосування підрозділів.

«Втратили робота — нічого страшного, купимо інший. Але нехай він відпрацює спочатку максимально, що зможе», — пояснив бригадний генерал.

Зміни стосуються і системи підготовки. У навчальних центрах ДШВ вже впроваджені VR-тренажери — зокрема для відпрацювання протидії FPV-дронам противника.

У кожній бригаді створені R&D-центри та лабораторії, які можуть самостійно виготовляти і модернізувати дрони та боєприпаси під потреби конкретної ділянки фронту.

7 корпус ДШВ повністю перейшов на цифрові платформи планування і систему «Дельта», яка, за словами Євгена Ласійчука, наразі є найефективнішим інструментом координації дій підрозділів на полі бою.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie