Командир 7-го корпусу ДШВ: перед штурмом ворожих позицій спочатку працюють дрони, а потім — піхота
Тактика штурмових дій у Десантно-штурмових військах нині кардинально відмінна від бойових дій минулого. Бійці йдуть на позиції противника лише після того, як їх попередньо відпрацювала аеророзвідка, а а потім — ударні дрони-бомбери та наземні роботизовані комплекси.
Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу розповів командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.
За словами командира корпусу, збереження особового складу залишається для нього особисто найважливішим питанням у війні. І саме це визначає нову логіку бойового застосування підрозділів.
«Втратили робота — нічого страшного, купимо інший. Але нехай він відпрацює спочатку максимально, що зможе», — пояснив бригадний генерал.
Зміни стосуються і системи підготовки. У навчальних центрах ДШВ вже впроваджені VR-тренажери — зокрема для відпрацювання протидії FPV-дронам противника.
У кожній бригаді створені R&D-центри та лабораторії, які можуть самостійно виготовляти і модернізувати дрони та боєприпаси під потреби конкретної ділянки фронту.
7 корпус ДШВ повністю перейшов на цифрові платформи планування і систему «Дельта», яка, за словами Євгена Ласійчука, наразі є найефективнішим інструментом координації дій підрозділів на полі бою.