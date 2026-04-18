Реклама

Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу розповів командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

За словами командира корпусу, збереження особового складу залишається для нього особисто найважливішим питанням у війні. І саме це визначає нову логіку бойового застосування підрозділів.

«Втратили робота — нічого страшного, купимо інший. Але нехай він відпрацює спочатку максимально, що зможе», — пояснив бригадний генерал.

Реклама

Зміни стосуються і системи підготовки. У навчальних центрах ДШВ вже впроваджені VR-тренажери — зокрема для відпрацювання протидії FPV-дронам противника.

У кожній бригаді створені R&D-центри та лабораторії, які можуть самостійно виготовляти і модернізувати дрони та боєприпаси під потреби конкретної ділянки фронту.

7 корпус ДШВ повністю перейшов на цифрові платформи планування і систему «Дельта», яка, за словами Євгена Ласійчука, наразі є найефективнішим інструментом координації дій підрозділів на полі бою.