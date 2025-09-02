Командир "Азовсталі" "Калина" розповів, що для нього було найважчим у Маріуполі

Святослав "Калина" Паламар

Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” Святослав “Калина” Паламар поділився спогадами про події на “Азовсталі” навесні 2022 року, коли Маріуполь опинився в оточенні російських військ.

Інтерв’ю опублікувала “Українська правда”.

На питання, що було для нього найважче на “Азовсталі”, Калина відповів, що це втрата побратимів.

“Втрата побратимів – це було найважче… Було багато чудних речей, яких я би не подумав, що таке може бути. Все, що ти набув за життя, воно відпало на другий план, тобі це просто не цікаво. Гроші, які в тебе були в кишені, не потрібні”.

Калина також зазначив, що навіть у таких екстремальних умовах важливою була інформаційна підтримка: коли в місті не було інтернету, бійці робили інформаційні листи на аркушах А4, де повідомляли про ситуацію на фронтах і в Україні загалом.

“Ті листи розходилися, як пиріжки. Це піднімало моральний дух”, – додав він.

Оборона Маріуполя, за словами Калини, стала символом героїзму. Бійці гарнізону демонстрували готовність померти, але не дати ворогу просунутися. Він пояснив, що таким чином сповільнили рух російських сил на інші напрямки.

“Якби ворогу вдалося захопити Маріуполь швидше, ситуація в Запоріжжі була б набагато гіршою”, – підкреслив Калина.

