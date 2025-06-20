Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними задачами" на фронті, – комбат 47 ОМБр Ширшин

Олександр Ширшин / © ТСН

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Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив про небажання командування вирішувати системні проблеми та реагувати на його звернення, зокрема щодо невиправданих втрат особового складу під час бойових дій на Курщині.

Про це він розповів в етері Свобода LIVE Джерело.

«Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва. Були люди, які зверталися, були готові, хотіли вирішити проблему — а вона насправді дуже системна, дуже поширена у Збройних силах. І хтось цим продовжує займатися. Але загалом, складається враження: ті, хто мали б це зробити й до кого це було адресовано, враховуючи результати перевірки, про які я написав, не дуже хочуть вирішувати», — зазначив Ширшин, не називаючи конкретних осіб.

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Він пояснив, що звернення з оцінкою обстановки та аргументацією неодноразово надходили до вищого командування, але «чомусь не чули». Ширшин також висловив сумніви, що озвучені проблеми справді будуть вирішені, хоча має намір надалі домагатися змін у війську.

Яких змін вимагає комбат?

Ширшин перерахував низку питань, що потребують вирішення:

управлінські зміни щодо постановки завдань;

оцінка обстановки та планування попередніх заходів;

створення відповідних умов для виконання завдань;

питання ухвалення рішень та меж відповідальності;

відновлення та підготовка піхоти;

комплектація підрозділів.

«Сьогодні ми мали розмову з Генеральним штабом — я озвучив деякі з цих питань. Не знаю, що вони з цим робитимуть. Бо… в мене є певні сумніви», — додав комбат.

Раніше Ширшин заявляв, що підтримував Курську операцію на перших етапах, але «останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти».

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Службова перевірка та висновок

На думку Олександра Ширшина, це несправедливий висновок службової перевірки, за результатами якої його визнали «недисциплінованим».

«Проблема в тому, що це було зроблено несправедливо, навіть зазначені причини, чому вони так зробили, не відповідають дійсності», — наголосив він.

Рапорт про усунення його від посади наразі не задовольнили.

«Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном», — додав комбат.

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Нинішні заяви Олександра Ширшина у командуванні Збройних сил України поки що не коментували.

Нагадаємо, Скандал із 47-ю окремою механізованою бригадою «Маґура», а саме заява командира батальйону Олександра Ширшина, виникла небезпідставно і свідчить про кризу на фронті.

На думку колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, комбат не зміг достукатися до відповідних можновладців, використовуючи внутрішній комунікаційний канал.

«Це насправді серйозна проблема… Незважаючи на досить позитивні реляції з приводу того, що ми й досі тримаємо під контролем деякі регіони Курської області РФ, виникає абсолютно слушне питання: ціна того утримання», — зауважив Селезньов.

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Аналітик наголосив, що Україна має аналізувати помилки та не допускати їх у майбутньому. Необхідно робити так званий постопераційний розбір.