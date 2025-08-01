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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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882
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Командир РФ наказував страчувати українських військовополонених: перехоплення ГУР

У новому перехопленні української розвідки командир російських окупаційних військ на Новопавлівському напрямку наказав підлеглим вбивати полонених українських військових, назвавши це «обнуленням».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, в якому командир російських військ на Новопавлівському напрямку віддає злочинний наказ — вбивати українських військовослужбовців, які потрапили в полон.

Про це повідомили у ГУР МО України.

Як зазначили в українській розвідці, цей доказ свідчить про системну політику російського командування, яке підтримує воєнні злочини.

«Нехай кричать, щоб вони здавалися… нехай здаються, як зрозумів мене? Одного в полон візьмуть, решту, якщо будуть здаватися, — обнуляти», — кричить командування РФ у перехопленні.

Раніше українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, в якому російський командир обговорює застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня на військовому аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї РФ згорів навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

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