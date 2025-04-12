Командир загиблого пілота F-16 Павла Іванова поділився зворушливим спогадом

Загиблий пілот F-16 Павло Іванов

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Загиблий під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 26-річний пілот-штурмовик Павло Іванов до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів.

Про це повідомив командир другої ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ полковник Ростислав Лазаренко у своєму спогаді, який він опублікував в Instagram.

Перший виліт на F-16

«Я так пишався тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на F-16: один із перших українських льотчиків F-16 — бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім’єю. Я так пишався, коли ти вперше вилетів на F-16», — написав він.

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Полковник Лазаренко пригадав, як після першого навчального вильоту Павла Іванова на F-16, закликав його «тримати планку бойового штурмовика» і скоріше повертатися.

Зустріч на початку вторгнення

Він також згадав про першу зустріч на початку повномасштабного вторгнення.

«Пам’ятаю, як зустрів тебе в перші дні: з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі — рвався в бій. Твоєї сміливості й рішучості вистачило б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись „не менш важливою роботою“, залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання», — написав командир.

Справжній льотчик

Ростислав Лазаренко зауважив, що загиблий льотчик Павло Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань.

«Я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра в себе — бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній. Без пафосу, без бравади — просто свій, надійний, з характером», — пригадував полковник.

Командир загиблого льотчика наголосив, що Павло Іванов жодного разу не підвів своїх товаришів.

«Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем. Але головне — ти був і назавжди залишишся частиною нашої бойової родини — AFR. Зараз переповнює біль втрати і гірка злість. У голові багато запитань, але це потім. Зараз — час болю і скорботи», — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам 26-річного капітана Павла Іванова, який загинув під час виконання бойового завдання на літаку F-16.