"Командира в полон і вбийте всіх інших": росіяни стратили українських бійців (чутливе відео)

Російські солдати страчують українських полонених

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Видання CNN опублікувало перехоплені українською розвідкою радіопереговори та записи з дрона, які фіксують накази російським солдатам вбивати українських військових, що здаються у полон.

Як повідомляє CNN, ймовірно, це сталося у Запорізькій області у листопаді минулого року.

На відео видно шістьох солдатів, що лежать обличчям донизу на землі.

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Щонайменше двох росіяни вбивають упритул, а ще одного, ймовірно, командира підрозділу, відводять убік.

На перехоплених радіопередачах зафіксовано розмову російського командира, ім’я та звання якого не встановлене, з військовими, до яких він звертається за позивними «Арта» та «Білий».

«Запитайте, хто командир. Хто командир? Запитайте. Візьміть командира в полон і вбийте всіх інших», — чути його слова.

Через чотири хвилини він повторив наказ двічі.

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На зернистому відео видно одного українського солдата, який, очевидно, жестикулює росіянам. Через мить солдат у масці стріляє йому в голову. Потім голос російського командира, записаний на відео, запитує, чи вбивство завершено.

Відеозапис відповідає супутниковим знімкам села Новодарівка, які переглянули CNN та Центр інформаційної стійкості, некомерційна організація, яка документує потенційні порушення прав людини.

Знімки, зроблені Maxar Technologies у жовтні 2024 року, показують поля зі схожою рослинністю, лініями дерев та кратерами, як ті, що видно на відео з дрона.

Ці смерті розслідуються українською прокуратурою.

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Український чиновник, знайомий з розслідуванням, повідомив виданню, що ті ж радіоперехоплення, отримані CNN, вивчаються в рамках розслідування вбивств українських військовополонених.

Представник західної розвідки повідомив CNN, що він переглянув аудіофайли перехоплень і визнав їх автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам.

«Очевидно, що солдат отримав наказ стратити українських солдатів, які здалися», прокоментував він.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит CNN про коментарі щодо цих звинувачень. Втім, раніше у Кремлі заперечували, що російські війська скоїли воєнні злочини, та наполягали на тому, що РФ ставиться до військовополонених відповідно до міжнародного права.

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Нагадаємо, раніше Associated Press отримали докази страти українських військових у П’ятихатках. На відео видно, як озброєні російські солдати стріляють у спини чотирьох беззбройних українських бійців.