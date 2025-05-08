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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Командиру взводу розвідки 59 ОШБр Павлу Петриченку посмертно присвоєно звання Героя України

Петриченко був переконаний, що українці мають тиснути до кінця — тоді росіяни "посипляться".

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Павло Петриченко

Павло Петриченко / © Сергій Притула

Воїну Павлу Петриченку присвоєно звання Героя України посмертно. Він був командиром взводу розвідки 59-ї ОШБр.

Про це пише "Ракурс".

Що відомо про Петриченка

Павло Петриченко — український громадський діяч, волонтер та військовий ЗСУ. Боєць розповідав, що його головна думка і бажання — зберегти державність та суверенітет України. Він докладав максимум зусиль, щоб українці мали світле майбутнє.

"Я не бачу іншого виходу, ніж триматись до останнього. Бо у війні дуже часто на полі бою вирішує дух. Якщо у вас є дух — ви стоїте. У нашій війні з Росією може статись так: якщо ми будемо тиснути, не здаватись — вони можуть посипатись", — казав захисник.

Також Петриченко займав активну громадянську позицію. Зокрема, він був автором петиції щодо обмеження роботи онлайн-казино.

Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року, боронячи рідну державу. Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 20 червня 2024-го невідомі розтрощили могили загиблих захисників України "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка на Аскольдовій могилі.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
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