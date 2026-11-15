Командири РФ брешуть Кремлю, а Путін обманює США: як росіяни спотворюють ситуацію на фронті

Війна в Україні / © ТСН

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Російські військові командири нижчої ланки можуть перебільшувати успіхи своїх підрозділів і вводити вище керівництво в оману щодо реальної ситуації на фронті в Україні. Водночас президент РФ Володимир Путін поширює викривлену картину бойових дій і намагається переконати США в нібито неминучій перемозі Росії.

Про це пише видання Politico з посиланням на командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Олега Апостола та заяви українського керівництва.

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За словами Апостола, попри продовження наступальних дій, російська армія не демонструє швидкого просування, а значні втрати особового складу суттєво сповільнюють її наступальний потенціал.

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«Якщо вони захоплюють одну лісосмугу за місяць, це навряд чи є оперативним успіхом, на якому можна будувати подальші здобутки», — зазначив український командувач.

Він також звернув увагу на те, що заяви Москви про захоплення певних територій далеко не завжди відповідають дійсності. За словами Апостола, командири нижчої ланки можуть подавати своєму керівництву неправдиву інформацію про перебіг бойових дій, створюючи враження успіхів там, де їх насправді немає.

Для імітації контролю над певними ділянками російські військові, зокрема, використовують окремих солдатів із прапорами, які знімають відповідні відео. Однак поява російського прапора на позиції ще не означає, що окупанти справді захопили й утримують цю територію.

У чому Путін намагається переконати США

Про викривлення Росією інформації щодо ситуації на фронті заявив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час останнього раунду мирних переговорів під проводом США російська сторона стверджувала, що нібито окупувала половину території Донбасу, яка насправді залишається під контролем України.

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Зеленський вважає, що Путін отримує спотворену інформацію про перебіг війни, а кремлівські представники використовують перебільшені територіальні претензії, щоб вплинути на позицію Вашингтона.

«Я думаю, що Путін живе трохи в іншому інформаційному просторі. Це інша реальність. І, звісно, він ділиться нею з Америкою», — сказав український президент.

Масштаби російських територіальних претензій суттєво розходяться з оцінками незалежних аналітиків. Москва заявляє, що від початку року захопила 6500 квадратних кілометрів української території. Натомість Інститут вивчення війни (ISW) оцінює реальний чистий приріст контрольованої Росією території лише у 73 квадратні кілометри.

В ISW вважають, що Путін намагається підтримувати міф про неминучу військову перемогу Росії, аби переконати США та інших партнерів України змусити Київ погодитися на капітуляцію.

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Нагадаємо, у Росії посилюють приховану мобілізацію на тлі значних втрат окупаційної армії, які, за деякими оцінками, сягають 2800 осіб на добу. Молодих призовників заманюють обіцянками безпечної служби, а тих, хто відмовляється підписувати контракт, можуть примушувати психологічним і фізичним тиском.

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