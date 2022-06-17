Комаров у день народження виставив на благодійний аукціон своє унікальне авто

Комаров у день народження виставив на благодійний аукціон своє унікальне авто

Ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров 17 червня святкує день народження.

Зірці каналу 1+1 виповнюється 39 років. У цей день він оголосив про благодійний аукціон, де продає свій улюблений автомобіль Сhrysler Сrossfire. Усі кошти він передасть на допомогу Україні.

Про це Дмитро повідомив у своєму Instagram.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Хочу використати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною іграшку. У цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт". Вона з'явилась у мене випадково. Як і багато "хлопчиків", я хотів "спортивну купешку", але вважав це нераціональним. Але простір показав, що з бажанням треба обережно", – поділився іменинник.

Фото: instagram.com/komarovmir

Комаров додав, що піде до МРЕО на переоформлення із тим, хто запропонує найбільшу ціну. Втім, якщо покупець захоче це зробити конфіденційно, то ведучий владнає всі питання з документами з представником. Так само, якщо покупець захоче – з'явиться у соцмережах та ЗМІ, а якщо ні – залишиться анонімним.

Результат аукціону Дмитро повідомить за 10 днів – 27 червня.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Пропоновану ціну пишіть у коментарях чи на email avto.komarovmir@gmail.com. Машинка "жива", жвава, приємна, доглянута. Має стильний та яскравий вигляд. Тішить. Практична. Село, ґрунтовка, ями – без проблем. Картоплю та пісок возив. Проста в обслуговуванні – всі запчастини підходять від Мерса, можна з розбирання. Я ставив нове. Пробіг близько 100 000", – описав лот знаменитість.

Фото: instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, днями Дмитро Комаров назвав суму, яку їм з Вакарчуком вдалося зібрати для ЗСУ. Знаменитості збирали кошти задля того, аби купити безпілотник.

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