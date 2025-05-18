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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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852
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3 хв

Комбат 47-ї бригади подав рапорт на звільнення: Бутусов і Тавр дали оцінку

Заява комбата 47-ї ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування, вважає журналіст.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Олександр Ширшин

Олександр Ширшин / © фото з соцмереж

Командир 1-го батальйону 47-ї механізованої бригади ЗСУ Олександр Ширшин заявив про намір звільнитися з посади.

Журналіст Юрій Бутусов, коментуючи допис комбата, закликав вище військове керівництво надати офіційну оцінку ситуації.

Зі слів Бутусова, йдеться про провальні дії поблизу села Тьоткіне, де підрозділи ЗСУ намагаються атакувати в лоб під російськими дронами, що фіксують та уражають українську техніку. Журналіст зазначає, що поставлені завдання не відповідають тактичній реальності, а організація операцій — слабка, без урахування сучасних загроз і потреб війська.

На думку Бутусова, публічна заява Ширшина — це не лише протест офіцера, а й тривожний сигнал для армії та суспільства.

«Це вчинок Воїна та Громадянина», — підкреслює журналіст, закликаючи провести ретельний розбір дій командування і не звільняти, а підтримати комбата, який підняв важливе питання.

За словами Бутусова, Олександр Ширшин – інтелектуальна та освічена людина, захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме його випадкове фронтове фото, як він читає в окопі книгу філософа Тімоті Снайдера у 22-му році обійшло увесь світ.

«Показав себе справжнім лідером під час наступальної операції на Запорізькому напрямку у 2023-му.  Саме його рота кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога, однією з перших прорвалась до Роботине, тому що командир роти завжди був з людьми та часто сам брав участь у штурмах та бився з усіма на передовій. Це роту Ширшина можна побачити у фільмі Олега Сенцова "Реал"», - зазначив журналіст.

За його словами, Ширшин за бойові заслуги був призначений на посаду заступника командира, а потім і командира 1-го механізованого батальйону 47-ї бригади, у боях під Авдіївкою та на Курщині  показав себе з найкращої сторони.

«Ширшин завжди особисто опікувався евакуацію поранених та  загиблих, робив усе для зменшення втрат, за що користувався та користується великою повагою у своїх бійців. Для нього життя людей та виконання ризикованих бойових завдань – це не слова, це вчинки, які він виконував не один раз. Тож якщо він поставив питання різко – значить має на це моральне право. Ширшин правий і по суті – так  далі воювати не можна», - акцентував Бутусов.

Зі свого боку підполковник НГУ, колишній начальний штабу бригади «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич, підтримав Олександра Ширшина.

«Коли знайдуть «цапа-відбувайла» у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ — я не здивуюся. Вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів — це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити — абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки — ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку», - написав він.

На думку Кротевича, це робиться для того, «щоб одна людина виглядала перед президентом так, ніби в неї все під контролем, а насправді — нічого не під контролем».

«Головнокомандувач живе у своєму світі, де основним джерелом інформації є Ганна Маляр. Дай Боже, щоб не розвідувальної, хоча й у цьому я сумніваюся. Підтримую позицію Олександра. Така позиція рідкість, але саме такі офіцери є майбутнім нашої армії. Бо вони не про кар’єру , вони — про відповідальність та честь», - резюмував ексначштабу «Азова».

Що передувало

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади — він звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей. Про це Ширшин написав у Facebook.

Комбат висловив сподівання на своє звільнення найближчим часом.

47 бригада виконує задачі на Курщині від осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47 бригади в липні 2024 року.

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