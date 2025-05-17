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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
643
Час на прочитання
2 хв

Комбат 47-ї ОМБр подав у відставку: чому він різко розкритикував командування ЗСУ

Він звинуватив командування у «тупорилих задачах» та ігноруванні реальності.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Олександр Юрійович Ширшин

Олександр Юрійович Ширшин / © фото з соцмереж

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин написав рапорт про звільнення з посади.

У своєму дописі у Facebook він різко розкритикував військове командування, звинувативши його у безглуздих наказах, через які, за його словами, безпідставно гинуть українські воїни.

За словами Ширшина, ситуація на фронті, де перебуває його підрозділ, є критичною не лише через складні умови, а й через дії вищого керівництва.

«Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого», — написав він.

Військовий зазначив, що його обурює відсутність адекватної оцінки реального стану справ на фронті, а також домінування політичних інтересів над воєнною доцільністю. За його словами, замість системного вирішення проблем у війську, командування обмежується покараннями та формальними розслідуваннями.

«Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень… „Політичні“ ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися», — додав він.

Ширшин також зазначив, що сподівається на швидке звільнення з посади і найближчим часом готовий буде надати детальні коментарі журналістам.

У завершенні допису він звернувся до Генштабу ЗСУ з жорсткою реплікою: «Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі».

Що відомо про Олександра Ширшина:

Олександр Юрійович Ширшин — український офіцер, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Народився у червні 1994 року.

Ще за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну підписав контракт у резерві. Вранці 24 лютого 2022 року вже перебував у своїй військовій частині.

У березні 2022-го потрапив до бойового підрозділу. Починав як оператор безпілотників, займався дронами, паралельно опановуючи функції командира взводу. Перші бойові виїзди відбулися на Херсонському напрямку — зокрема в районах Снігурівки та Трудолюбівки. Надалі воював на різних ділянках фронту на сході України, зокрема обороняв Золоте на Луганщині.

Під час виходу з напівоточеного Золотого його підрозділ зазнав втрат. Після поранення брав участь у звільненні Ізюма на Харківщині

На початку 2023 року Ширшин перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади, де обіймав посади командира роти та заступника командира батальйону. У липні 2024 року очолив один із батальйонів бригади.

Влітку 2024 року повідомляв про втрату контролю над селами Прогрес і Вовче на Покровському напрямку. За його словами, просування російських військ на 7 кілометрів було пов’язане, зокрема, з дефіцитом особового складу з української сторони.

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