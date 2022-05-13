"Комбат-еб*нат": російський військовий розповів дружині про звірячі накази командування (відео)

Російський військовий телефоном розповів дружині про звірячі накази командування на війні проти України. За словами окупанта, комбат сказав кинути гранату у підвал, де переховувалися четверо маленьких дітей.

Про це свідчить запис перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Росіянин розповів історію "зачистки" окупованого населеного пункту.

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", - сказав він.

Дружина окупанта запропонувала йому "впасти з танка", щоб отримати травму і поїхати додому. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає - ротації не буде, бо "всі відмовляються".

Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники".

Нагадаємо, дружини російських окупантів радять їм вбивати та катувати українських дітей. Шокувальне перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною СБУ вдалося зробити під Харковом. Жінка живе у прикордонному з Україною місті, куди силоміць евакуюють українських громадян.

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