Комбат Ходаковський запропонував заморозити лінії фронту: аналітики ISW спрогнозували плани РФ

Командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський запропонував вищому військовому керівництву РФ заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту. За прогнозами аналітиків, така позиція була б вигідна Кремлю.

Про це пише ISW.

Як зазначають аналітики, Росія не зможе повалити Україну військовим шляхом найближчим часом і що російські війська навряд чи легко окупують додаткові українські міста.

"За логікою Ходоковського, бойові дії необхідно заморозити – адже в цьому стані Україна буде достатньо ослаблена, а Росія зможе мати більше впливу на Київ в такій ситуації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські джерела періодично говорять про те, що Кремль зацікавлений в заморожуванні війни вздовж нинішньої лінії фронту з подібних причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю та економічними наслідками війни.

"Однак обговорення цього наративу затихло через відносне мовчання Пригожина після його заколоту та арешту Ігоря Гіркіна, який постійно закликав Кремль чинити опір фракції, яка прагне заморозити війну", - припустили аналітики.

Затягування війни в Україні йде лише на користь РФ, оскільки дозволять російським військам відновитися.

"Ескалація Ходаковського від заклику до оперативної паузи до пропозиції, щоб Росія заморозила конфлікт, ймовірно, пов’язана з його власним досвідом нещодавніх тактично важливих наступів України та погіршенням оборони російських сил в Урожайне",

– додали в ISW.

Зазначимо, у ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва сіті", пошкодивши одну з будівель.

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