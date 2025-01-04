Комбат очолив штурмову групу під Покровськом: чому він був змушений це зробити

Командир 2-го механізованого батальйону 155-ї бригади "Анна Київська" з позивним "Нік" був змушений сам очолити штурмову групу, щоб відвоювати позицію у посадці під Покровськом.

В інтерв’ю військовому кореспонденту Юрію Бутусову він розповів, що стало причиною таких нестандартних дій.

За словами комбата, після двох тижнів перебування на фронті ніхто інший з командирів у цьому батальйоні не міг виконати наказ комбрига через відсутність підготовки та досвіду.

“Наша бригада сформована повністю з мобілізованих і майже в жодного бійця немає бойового досвіду. Вони бояться якихось дій, яких не навчали їх раніше. Але позиція була втрачена і командир бригади сказав, якщо командири рот не можуть робити, то має робити командир батальйону. І я це сприйняв як наказ”, - розповів “Нік”.

Комбат зазначив, що батальйон не укомплектований командирами взводів, кілька командирів рот раніше не воювали або самі тримають свої позиції.

“У мене два командира роти. Третій — це лейтенант, який виконує обов’язки, у нього - ще один лейтенант і все. Жодного командира взводу. І в інших ротах така ж ситуація. Багато навантаження лягає на плечі командирів рот, а підтримки з боку нижчого командування у них немає”, - сказав він.

Для участі у штурмі та відвоюванні втраченої позиції комбат сформував групу з підрозділу забезпечення.

“Я їх проінструктував: розповів, хто що і як має робити, призначив, хто відповідає за поранених, хто відповідає за зв’язок, пояснив, які в нас мають бути дії, що робити в якихось нестандартних ситуаціях і ми вирушили”, - розповів він.

Штурмова група на чолі з комбатом знищила 8 та взяла у полон 5 російських окупантів.

Нагадаємо, новостворену скандальну 155-ту механізовану бригаду можуть прикомандирувати до більш досвідчених підрозділів, які захищають Покровськ.

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