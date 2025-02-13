Комбат Третьої штурмової пояснив, чому ніхто не хоче йти в армію

Через російські ІПСО все більше в Мережі ширяться наративи про "ухилянтсво". Водночас в Україні також була провалена інформаційна політика щодо мобілізації.

Про це розповів командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБ Олег "Ромаха" Романов в інтерв’ю "РБК- Україна".

"Ніхто, на жаль, не захоче йти в армію, коли весь ТікТок зараз заповнений різними дискредитаціями ЗСУ. TikTok в армії заборонений вже, напевно, з початку 2022 року. Це інструмент для розвитку та розхитування тих чи інших держав. Інструмент для поширення ІПСО. Але цим інструментом можна користуватися вдвох. І я вважаю, що наші витрати на Мінкульт повинні були спрямувати саме в ці відео. Тут треба було перемагати", – вважає командир.

Також важливим фактором є і грошове забезпечення. В цьому аспекті ворог теж переважає, адже там навіть на місцевих рівнях дають великі виплати "новобранцям". Росіянин розуміє, що він підписує контракт, отримує 30 тисяч доларів і спокійно може закрити всі свої фінансові питання. Як зауважує Романов, в нашій країні варто теж знаходити ресурси для грошового забезпечення, це додаткова мотивація, яка сприяє мобілізації.

Нагадаємо, в Україні чоловіки віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади.

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