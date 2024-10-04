Комбат ТрО застрелився після втечі бійців під Вугледаром – журналіст

За інформацією журналістів, 33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром.

Сьогодні, 4 жовтня у Первомайську Миколаївської області попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом.

У Первомайській міській раді сухо повідомили, що боєць загинув "2 жовтня 2024 року, під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави".

Натомість журналіст Володимир Бойко стверджує, що 33-річний офіцер покінчив життя самогубством.

"У Первомайську Миколаївської області 4 жовтня 2024 року попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом. 33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно", – йдеться в повідомленні.

У коментарях журналіст уточнив, що після шикування особового складу комбат відпустив бійців, а потім почули постріл. Нікого на місці трагедії більше, начебто, не було нікого.

Про самогубство комбата також раніше повідомила військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова. За її інформацією, бригада ТРО відмовилася заходити на позиції замість знесиленої 72-ї бригади

"Бійцям (72-ї бригади — ред.) сказали займати позиції. Хоча під боком 123 миколаївське ТрО, яке просто відмовляється заходити. Саме цей підрозділ мав підтримати 72-ту у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився", — написала вона.

Раніше повідомлялося, що близько 100 бійців 123-ї бригади ТРО відмовилися виконувати наказ та займати позиції біля Вугледара.

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар.

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