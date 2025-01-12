Комбат відмовився відправити військових у бій за посадку: його судили

На Донеччині судили комбата, який відмовився відправити бійців у посадку і втратив позиції.

На Донеччині суд розглянув справу комбата, який відмовився вести свій батальйон у бій, щоб зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади. Командира звинувачували у недбалому ставленні до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду.

Про це йдеться в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає "Судово-юридична газета".

Командир механізованого батальйону, майор Костянтин К. разом зі своїм підрозділом був прикомандирований до 110 окремої механізованої бригади.

14 грудня він отримав наказав виставити підлеглих на дві позиції у смузі відповідальності цієї бригади. Однак наказ виконаний не був, внаслідок чого окупанти захопили вказані позиції.

Тому на Костянтина К. було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

Сам офіцер на суді своєї провини не визнав. Він пояснив, що механізований батальйон, який знаходився під його командуванням, фактично не міг виконати бойове розпорядження. Костянтин К. запевняє, що просто не зміг зібрати необхідну кількість особового складу для виконання важливого завдання.

Зазначається, що 314 військовослужбовців 33 (10%) на той час ще не пройшли базової загальновійськової підготовки. Ще 38 (12%) військовових потребували лікування або були визнані ВЛК обмежено придатними. Також деякі бійці взагалі відмовилися виконувати наказ майора.

Крім того, Костянтин К. повідомив про те, що батальйон не пройшов відповідного злагодження, а на підготовку особового складу до бойових дій у командира батальйону було всього 4 дні. На даний момент батальйон потребує доукомплектування та проходження злагодження.

У суді ж поставовили, щ матеріали справи не містять достатніх та переконливих доказів неналежного виконання офіцером своїх посадових обов'язків, а також реальної можливості виконати бойове розпорядження, враховуючи кількість особового складу. Тому суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що на Рівненщині суд розглянув справу, коли з резервної роти здійснили СЗЧ одразу 29 військовослужбовців.

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