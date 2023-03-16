Комбата 46 бригади понизили у посаді після інтерв'ю WP: у ЗСУ назвали заяви про втрати "завищеними"

У ДШВ заявили, що у комбата не було дозволу на спілкування з пресою.
У Десантно-штурмових військах ЗСУ прокоментували інтерв'ю комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" газеті The Washington Post. Там підтвердили переведення військового на іншу посаду та наголосили, що в нього не було дозволу на спілкування з пресою, а його заяви про втрати ЗСУ назвали "завищеними".
Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник ДШВ Валентин Шевченко.
Валентин Шевченко пояснив, що після інтерв'ю "Купола" буде проведено службове розслідування, а його заяви про великі втрати є "перебільшенням".
"Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було", - пояснив речник ДШВ.
Шевченко також зазначив, що 100% мобілізованих пройшли підготовку в українських навчальних центрах та за кордоном. Зокрема серед підлеглих "Купола" були такі бійці, яких навчали у Великій Британії.
"Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу", - каже Шевченко.
Він підтвердив, що "Купола" перевели на службу в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.
Нагадаємо, американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про втрати досвідчених військових ЗСУ у війні Росії проти України. У матеріалі йдеться, що це може вплинути на плани України провести контрнаступ. Там журналісти поспілкувались з комбатом Анатолієм "Куполом", який завив про великі втрати серед досвідчених воїнів.
Після цього командира батальйону 46 окремої аеромобільної бригади понизили у посаді.
Читайте також:
- Мобілізація 2023: повістки не за місцем обліку і реєстрації ― що робити і куди йти
- Наступ із "Кинджалами": експерт про те, якими можуть стати чергові атаки Росії
- Три причини, які дозволяють не приходити до військкомату по повістці