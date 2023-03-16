Комбата 46 бригади понизили у посаді після інтерв'ю WP: у ЗСУ назвали заяви про втрати "завищеними"

У ДШВ заявили, що у комбата не було дозволу на спілкування з пресою.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ прокоментували інтерв'ю комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" газеті The Washington Post. Там підтвердили переведення військового на іншу посаду та наголосили, що в нього не було дозволу на спілкування з пресою, а його заяви про втрати ЗСУ назвали "завищеними".

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник ДШВ Валентин Шевченко.

Валентин Шевченко пояснив, що після інтерв'ю "Купола" буде проведено службове розслідування, а його заяви про великі втрати є "перебільшенням".

"Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було", - пояснив речник ДШВ.

Шевченко також зазначив, що 100% мобілізованих пройшли підготовку в українських навчальних центрах та за кордоном. Зокрема серед підлеглих "Купола" були такі бійці, яких навчали у Великій Британії.

"Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу", - каже Шевченко.

Він підтвердив, що "Купола" перевели на службу в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про втрати досвідчених військових ЗСУ у війні Росії проти України. У матеріалі йдеться, що це може вплинути на плани України провести контрнаступ. Там журналісти поспілкувались з комбатом Анатолієм "Куполом", який завив про великі втрати серед досвідчених воїнів.

Після цього командира батальйону 46 окремої аеромобільної бригади понизили у посаді.

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