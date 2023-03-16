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Комбата 46 бригади понизили у посаді після інтерв'ю WP: він говорив про втрати та сумнівався у контрнаступі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Комбата 46 бригади понизили у посаді після інтерв'ю WP: він говорив про втрати та сумнівався у контрнаступі

Фото: facebook.com/CinCAFU

Військовий написав рапорт на звільнення.

Командира батальйону 46 окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" понизили у посаді після інтерв‘ю газеті The Washington Post. Він говорив про втрати серед найдосвідченіших воїнів та сумнівався у можливості провести успішний контрнаступ. 

Про це пише шеф-редакторка українського бюро The Washington Post Ізабель Хуршудян у Twitter

Ізабель Хуршудян заявила, що "Купол" розумів ризики оприлюднення даної інформації, проте все одно погодився на розмову. 

"Я спілкувалася з Куполом. Зіткнувшись із переведенням на іншу посаду, він вирішив залишити свій пост. Дуже невдалий розвиток подій для досвідченого командира, який виступав за позитивні зміни в Збройних силах України", – написала журналістка. 

Співрозмовники "Української правди" в 46-й бригаді повідомили, що "Купола" перевели з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. Після цього він написав рапорт на звільнення. 

Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал про втрати досвідчених військових ЗСУ у війні Росії проти України. Журналісти зазначали, що це може вплинути на контраступ. 

"Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різні солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені", – говорив журналістам командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Купол".

Натомість військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко заявив, що матеріал The Washington Post про нібито незадовільний стан українських військ на сьогодні можна назвати "ІПСОшним чи профнепридатним".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3558
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