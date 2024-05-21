Комбінована атака по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки – фото

Окупанти всю ніч та вранці гатили по Харкову.

Окупаційна армія Росії всю ніч проти 21 травня та вранці завдавала ударів по Харкову. Внаслідок атаки уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Так, о 02:09 внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж. Постраждали три людини: 61-річний чоловік, 69-річна та7 2-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес.

Інші два удари прийшлись на дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі та постраждалих. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

Наслідки удару РФ по Харкову у ніч проти 21 травня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки удару РФ по Харкову у ніч проти 21 травня / Фото: Олег Синєгубов

Вранці о 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Синєгубов додав, що огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Нагадаємо, у Харкові вранці 21 травня пролунав вибух – Терехов розповів подробиці.

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