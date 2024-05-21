Комбінована атака по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки – фото

Окупанти всю ніч та вранці гатили по Харкову.
Окупаційна армія Росії всю ніч проти 21 травня та вранці завдавала ударів по Харкову. Внаслідок атаки уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Так, о 02:09 внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж. Постраждали три людини: 61-річний чоловік, 69-річна та7 2-річна жінки. В усіх – гостра реакція на стрес.
Інші два удари прийшлись на дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі та постраждалих. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
Вранці о 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.
Синєгубов додав, що огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.
Нагадаємо, у Харкові вранці 21 травня пролунав вибух – Терехов розповів подробиці.
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