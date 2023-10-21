Комбінована атака по Кривому Рогу – Вілкул розповів подробиці та про наслідки удару

У ніч проти 21 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог завдав комбінованого удару – по місту вдарили ракетами і дронами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Так, за його словами, спочатку була випущена ракета, що влучила в дачний кооператив, загинув чоловік 1963 року народження, його дружина 1967 року народження зараз перебуває в лікарні, в політравмі. На ранок її стан стабілізований, її життю вже нічого не загрожує.

"Після цього о дванадцятій-першій ночі було завдано комбінованого удару. Це були і ракети і "Шахеди". Були влучання по промисловому підприємству, пожежа, яку швидко загасили. Але головне – без втрат. Під час другого комбінованого удару люди не постраждали. Зараз ми ліквідуємо наслідки", - зазначив Вілкул.

Голова Ради оборони додав, що Кривий Ріг розташований досить близько до лінії бойового зіткнення, якщо через річку Дніпро – 55-60 км.

"Ми – дуже близько до ворога, і це, безумовно, накладає додаткову небезпеку. Можу сказати, що в основному вони цілять в об'єкти інфраструктури - логістична, енергетична, промислова", - резюмував Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня окупаційна армія РФ обстріляла селище Херсонської області – пошкоджено будівлю школи (відео).

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