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Комбінована атака по Україні: які регіони опинилися під ударом і де гриміли вибухи

Комбінована атака по Україні: які регіони опинилися під ударом і де гриміли вибухи

Росіяни знову вгатили по Україні / Фото: Associated Press

ППО працювала у низці регіонів.

У ніч проти 26 травня російські окупанти знову атакували Україну.

Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

Загарбники випустили 14 ракет повітряного базування та понад три десятків ударних БпЛА, зокрема:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської область)
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область)
  • 31 ударний БпЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, мис Чауда – Крим)

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555
  • 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136"

"Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

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