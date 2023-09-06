Комбінована атака РФ по Одещині та Київщині: у МВС розповіли подробиці удару

Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також безпілотниками.

У ніч проти 6 вересня окупаційна армія РФ здійснила комбіновану атаку Одеської та Київської областей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Чергова неспокійна ніч для українців. Ворог комбіновано атакував Одещину та Київщину", - зазначив Клименко.

За його словами, на Київщині в результаті падіння уламків ракет були зафіксовані пожежі у Фастівському та Бучанському районах.

Ліквідація пожежі на Київщині після ракетного удару. / Фото: ДСНС у Київській області

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники також працювали на місцях обстрілів в Ізмаїльському районі Одеської області. Є загиблий – працівник одного з підприємств.

Нагадаємо, під ранок 6 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.

А на Київщині внаслідок падіння збитої російської ракети виникала пожежа на території торговельного підприємства.

Окупанти запустили по території України 33 повітряні цілі. Протиповітряна оборона збила 23 ворожі об'єкти.

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