Комбінована нічна атака по Україні: куди поцілили росіяни "Шахедами" та ракетою

Сьогодні вночі росіяни знову атакували українські міста - вони випустили ракету та ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 15 грудня 2024 року (від 19.00 14 грудня) противник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулись до РФ.

"Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у низці областей в ніч проти 15 грудня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Читайте також: