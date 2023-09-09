Комбіновані удари, але не такі масовані: у ГУР спрогнозували, чого очікувати від Росії восени

Андрій Юсов зауважив, що засобів ППО та ПРО стало більше, Україна краще готова до атак.

Росія цієї осені продовжить атакувати територію України. Водночас очікуються комбіновані удари.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".

"Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть", - заявив він.

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Юсов додав, що якщо оцінювати, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим, чи легшим у сенсі забезпеченням енергетики - це насамперед питання до енергетиків та уряду.

"Засобів ППО та ПРО стало більше, з цієї точки зору Україна краще готова до атак. Але зрозуміло, що ураження за минулу осінь та зиму теж були значними", - заявив представник ГУР.

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти масово обстрілювали Україну. Росія використовувала ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки. Загарбники мали на меті максимально пошкодити енергоінфраструктуру України, щоб залишити українців без тепла та світла. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Раніше повідомлялось, що місцева влада та енергетичні компанії вже розробили графіки відключення світла в регіонах України, їх можуть застосовувати вже від 1 жовтня. Відключення електроенергії може початися з новими атаками росіян.

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