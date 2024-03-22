Комбінований удар по Дніпропетровщині ракетами та дронами: що відомо про наслідки – фото

Окупанти вгатили по Дніпру та області.

У Дніпрі та області від ранку 22 березня лунали вибухи. Окупаційна армія Росії здійснила масовану атаку.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах міста. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. У Дніпрі введені графіки відключень.

Наслідки масованого удару по Дніпру 22 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки масованого удару по Дніпру 22 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки масованого удару по Дніпру 22 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як розповів очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, росіяни здійснили комбінований удар ракетами та "Шахедами" по місту. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори.

Він також нагадав, що у Кривому Розі працюють 213 Пунктів незламності.

"Усі служби міста, лікарні, соціальні установи – працюють. Тролейбуси, швидкісний та автобуси працюють", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя є поранені, автопереїзд греблею Дніпровської ГЕС обмежений.

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