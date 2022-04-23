Комендантська година на Великдень: як вона діятиме у Чернігівській області

Комендантська година на Великдень: як вона діятиме у Чернігівській області

Людей просять прийтидо церкви після завершення комендантської години, щоб уникнути ризиків.

У Чернігівській області на Великодню ніч змінили термін комендантської години. Тепер вона триватиме від 23 квітня з 23:00 до 24 квітня 5:00.

Відповідне розпорядження підписав начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Ми не відмінили комендантську годину, адже проаналізували всі ризики та можливі провокації з боку росіян. Але максимально скоротили, щоб всі віряни змогли відсвяткувати найбільше православне свято. У мене велике прохання, прийти на службу після завершення комендантської години. Це важливо", – зазначив В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я. Ще у Вербну неділю російські окупанти обстріляли православний храм у Сєвєродонецьку на Луганщині. За даними Держслужби з етнополітики і свободи совісті, з початку війни від атак російських військ уже постраждали майже 6 десятків культових споруд у восьми областях.

І сьогодні СБУ застерігає: підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень.

Російські медіа уже заздалегідь перекладають відповідальність за них - на представників так званих "націоналістичних об’єднань". Тому вірянам наполегливо радять утриматися від масових скупчень у храмах. А главам церков – по можливості зменшити кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Великдень в умовах війни: ДСНС закликає християн бути пильними та обережними

У низці областей України місцева влада скасувала комендантську годину під час Великодньої ночі. Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Хмельницьку, Черкаську області.

Місцева влада у цих областях повідомляє про посилене чергування правоохоронців у великодні свята, а також закликає мешканців не нехтувати правилами безпеки у разі повітряної тривоги.

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