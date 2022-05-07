Комендантська година у Чернігівській області: чи буде посилення 9 травня

Запроваджувати цілодобову комендантську годину на Чернігівщині 8 та 9 травня поки не планують.
Влада попереджає про провокації та просить уникати скупчень.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише "Суспільне".
З його слів, необхідності для подовження комендантської години немає, також не буде масових меморіальних заходів.
"Це дуже важливо, щоб ми не проводили жодних масових заходів. Ми пам’ятаємо скільки мільйонів українців загинуло у Другій світовій війні, для того, щоб перемогти фашизм. Але ми ще маємо пам’ятати, що зараз є рашизм – і українці гинуть сьогодні, задля того, щоб перемогти цей рашизм. Прошу всіх уникати скупчень. Ворог може вдаватись до провокацій та обстрілів", - сказав він.
Раніше стало відомо, що у деяких регіонах України вирішили вдатися до деяких обмежень від 8 до 10 травня через можливі провокаії Росії.
Як повідомлялося, до 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зауважує, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує українську сторону бути більш пильною на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й відносне затишшя.