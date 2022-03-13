Комендантська година в Україні: важлива інформація, яку ви могли пропустити

Комендантська година в Україні: важлива інформація, яку ви могли пропустити

Що необхідно знати про комендантську годину, щоб не наражатися на ризики. Що таке комендантська година, які норми діють та як себе поводити - оновлена інформація на ТСН.ua.

Що таке комендантська година?

Під час коменданської години заборонено знаходження громадян без спецперепусток в громадських місцях. Посилюється контроль та відповідальність. Можуть використовуватися посилені методи протидії злочинності.

Насамперед необхідно розібратися, для чого було запроваджено комендантську годину. Держава вводить обмеження, щоб ефективніше протистояти ворогу та забезпечити безпеку своїх громадян.

Основні положення комендантської години

заборона на пересування громадян у визначений час - потрібна задля: боротьби з ворожими ДРГ (диверсійно-розвідувальна група); зменшення навантаження на дорожню інфраструктуру, що сприяє налагодженню постачання в складних умовах; боротьби з мародерами; зменшення потенційних жертв від ворожої діяльності (наприклад, артобстріл, ракетний обстріл або авіаційний удар); кращого світломаскування; інших завдань, які стоять перед локальною державною адміністрацією.

посилений контроль органами держвлади, військовими (в тому числі на блокпостах) - потрібен, щоб завадити пересуванню ворожих ДРГ, знизити кількість мародерів та зменшити загальну кількість злочинів.

якщо ви вимушено та з об'єктивної причини опинилися на вулиці під час дії комендантської години (автомобіль стояв в заторі, не працював громадський транспорт тощо) обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу та повністю виконувати вимоги представників влади.

в разі, якщо ви не маєте документів (наприклад, залишились в знищеному будинку), ви будете змушені пройти процедуру ідентифікації, для якої можливанавіть поїздка в управління поліції тощо.

незалежно від ситуації, потрібно виконувати всі законні вимоги держпрацівників.

Важливо пам'ятати: комендантська година була введена задля громадської безпеки. Її ціль не обмежувати права населення, а більш ефективно використовувати державні ресурси.

Хто має право пересуватися містом під час дії комендантської години

Для того, щоб пересуватися містом під час дії комендантської години необхідно мати спеціальну перепустку, яка видається військовим комендантом. Насамперед, це працівники правоохоронних органів, критичної інфраструктури, військових адміністрацій. Також на вулицях міста можуть здійснювати свою діяльність журналісти (за наявності перепустки). Робота торгівельних точок під час комендантської години заборонена.

Що робити, якщо ви опинилися за межами свого місця проживання під час комендантської години

Не панікуйте, пересувайтесь добре освітленими місцями. Тримайте руки таким чином, щоб патруль не бачив в вас небезпеки. Не намагайтеся втікати, чітко виконуйте всі вимоги патруля.

Що робити, якщо ви в'їжджате в населений пункт після початку комендантської години

Якщо автотранспорт приватний і водій розвезе всіх пасажирів по домівках - єдина вимога не перевищувати швидкість та бути готовим зупинитися за першою вимогою поліції, патруля чи держпрацівників. Якщо можливості розвезти людей немає - потрібно повідомити про це на блокпості, після чого волонтери зі спецперепустками допоможуть дістатися потрібного місця.

Незважаючи на важкий час, патрулі і тероборона залишаються ввічливими і завжди намагаються зрозуміти вашу ситуацію.

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