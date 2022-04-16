Комендантська не скасовується, але храм відвідати можна: як на Рівненщині святкуватимуть Великдень

Комендантська не скасовується, але храм відвідати можна: як на Рівненщині святкуватимуть Великдень

У регіоні комендантська година діє від 22:00 до 06:00.

У Рівненській області у Великодню ніч відбудуться богослужіння в храмах.

Рішення ухвалила Рада оборони області, повідомив керівник ОДА Віталій Коваль.

За його словами, комендантська година на Рівненщині не скасовується. Вона діє від 22:00 до 06:00.

У ніч протти неділі, 24 квітня, дозволена робота культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков громадян в межах населених пунктів області. Крім того, курсуватиме громадський транспорт на час богослужіння: "від" і "до" храмів.

"Залишається виникнення загроз ракетних ударів та інших небезпечних ситуацій в умовах воєнного стану. Тому попередньо обговорили з духовенством області важливість забезпечення перебування у культових спорудах мінімальної кількості прихожан", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим в ОДА закликають мешканців Рівненщини максимально залишитися вдома. Адже освячення великодніх кошиків проводитиметься щогодини, а богослужіння транслюватимуться онлайн.

Як повідомлялося, на період Великодніх свят в Івано-Франківській області змінять тривалість комендантської години. У ніч проти 23 квітня вона триватиме від 23:00 до 6:00. У ніч проти 24 квітня — від 23:00 до 5:00.

Читайте також: