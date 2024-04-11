Комік з "Ліги Сміхи" Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті

36-річний комік і колишній учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини і воює в складі 3-ї окремої штурмової бригади, отримав важке осколкове поранення голови.

Про це повідомила його дружина Ольга в Іnstagram.

За її словами, Віктор отримав скаладне осколкове поранення голови. Це сталося 21 березня під час виконання бойового завдання.

Фото з лікарні, яке опублікувала дружина Віктора Розового

"Це дуже складна травма, і складно уявити, чого тільки вартувала евакуація. Ці 2 тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період тяжкого стану. Доки стояло питання про його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірні успіхи. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися і набирається сил для реабілітації. Ми не маємо сумнівів, що він повністю відновиться, – пише дружина коміка.

Наразі бійця планують відправити до реабілітаційного центру за кордоном, де є спеціалізовані фахівці з відновлення після таких видів травм.

"Ні я, ні мама Віті, ні друзі не даватимемо жодних інтервʼю чи коментарів. Після відновлення Вітя сам вирішить, чи розповідати свою історію", – підсумувала дружина військового.

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