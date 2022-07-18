Комісія з журналістської етики засудила запис скандального відео з матір'ю загиблої дівчинки Лізи у Вінниці

Комісія з журналістської етики розкритикувала так зване інтерв'ю із потерпілою жінкою в лікарні, яка втратила доньку Лізу під час російського ракетного удару по Вінниці 14 липня.

КЖЕ закликає адміністрацію лікарні, де перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої.

Про це йдеться в заяві КЖЕ.

Зазначається, що 16 липня фіксер італійського телеканалу RAI News 24 оприлюднив у Facebook відео з потерпілою Іриною, яка внаслідок обстрілу Вінниці втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень.

Відео в реанімаційному відділенні записувала кореспондентка цього телеканалу Лаура Танґерліні.

"Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини. Згодом Кудінов написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні і що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю", - йдеться в заяві.

У КЖЕ категорично засудили такі підходи до висвітлення теми людей, які втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, у тому числі психологічних.

У комісії наголосили, що журналісти повинні зважати не лише на бажання людини дати інтерв’ю, але й на реальний стан людини, на який може впливати чимало факторів, у тому числі й той, скільки часу пройшло після реанімації та після приймання анестетиків, який психологічний стан людини тощо. Стан людини можуть оцінити лише лікарі та психологи, а відтак їхня думка щодо запису такого інтерв’ю є важливою, якщо не визначальною, і має враховуватися.

"Засуджуючи сам факт інтерв’ю з постраждалою Іриною Дмитрієвою, спосіб, в який воно було зроблено, та небажання Лаури Танґерліні та Антона Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися, Комісія закликає:

Адміністрацію лікарні, де перебуває Ірина Дмитрієва, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої; Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою виробити правила допуску журналістів у лікарні; Міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників; Українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів з метою чітко розмежувати професійних журналістів та блогерів".

Нагадаємо, у Вінниці попрощались із загиблими 4-річною Лізою і 7-літнім Максимком, а сьогодні ховатимуть 8-річного Кирила.

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