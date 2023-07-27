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Комітет Ради підтримав подовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Комітет Ради підтримав подовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Комітет Ради підтримав подовження воєнного стану та мобілізації / Фото: Associated Press

Відповідне рішення підтримали 17 членів комітету.

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від 18 серпня ще на 90 діб.

Про це повідомив очільник комітету Олександр Завітневич.

"Одноголосно підтримали комітетом подовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні подовжується від 05 години 30 хвилин 18 серпня строком на 90 діб", - написав Завітневич у Facebook.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, за обидва рішення були 17 членів комітету.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкти щодо подовження воєнного стану і мобілізації.

Якщо термін буде подовжено, то це вже буде увосьме, коли в Україні подовжують воєнний стан і загальну мобілізацію, які були запроваджені від 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення до України.

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