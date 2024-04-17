Комітет розвідки США після секретного брифінгу закликав схвалити допомогу Україні до кінця тижня

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня. Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

Про це пише "Голос Америки".

"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - заявили конгресмени від обох партій.

Окрему заяву із закликом ухвалити законопроєкт, що включає допомогу Україні, оприлюднили й лідери низки комітетів Палати представників, члени Республіканської партії. Вони також підтримали план спікера Палати представників Майка Джонсона розділити законопроєкт про національну безпеку, який включає допомогу Україні, на 4 окремі законопроєкти.

Також читайте Спікер Джонсон пропонує Конгресу розділити допомогу Україні і Ізраїлю: Зеленський гостро відреагував

"Спікер Джонсон розробив план, який посилить інтереси національної безпеки США в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. У нас немає часу, коли справа стосується нашої національної безпеки. Нам потрібно ухвалити цей пакет допомоги цього тижня", - йдеться у заяві.

Її підписали конгресмени-республіканці: голова Комітету з питань розвідки Майк Тернер, голова Комітету у справах збройних сил Майк Роджерс, голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккол, голова Комітету з асигнувань Том Коул та голова підкомітету з питань оборони в Комітеті з асигнувань Кен Калверт.

Нагадаємо, у США набирає популярності пропозиція про відставку спікера Джонсона.

Читайте також провідні новини дня: